L’Union Saint-Gilloise dévoile son nouveau maillot qui pourrait être portée en Ligue des Champions

Les Jaunes et Bleus ont annoncé la sortie de leur troisième maillot depuis la Foire du Midi, avec le défenseur Kevin Mac Allister, la joueuse Laura Ocampo et l’Union Kid Alexis. Un maillot destiné aux jeunes supporters : les 500 premiers enfants, âgés de maximum 12 ans, qui s’inscrivent via un formulaire sur le site du club recevront gratuitement un maillot à leur taille.

Le club annonce aussi que “cette tenue sera portée lorsque l’équipe ne pourra pas jouer en jaune ou en blanc, en Ligue des Champions et éventuellement en Coupe de Belgique (selon l’adversaire)”.

Le nouveau maillot est déjà disponible sur la boutique en ligne de l’Union Saint-Gilloise. Le club a révélé ce maillot quelques jours après avoir dévoilé son 2ᵉ maillot. Une vareuse qui arbore une carte du quartier de l’Union et du Parc Duden entourant le stade Marien, dans les communes de Saint-Gilles et Forest avec des vues qui date des années 50.

Les 500 premiers jeunes qui obtiendront un maillot seront ensuite invités à venir chercher leur nouvelle tunique au stade Marien et à faire une photo. Les bénéfices de la vente des troisièmes maillots seront destinés à des projets liés à la jeunesse et au programme Union Inspires, annonce le club.