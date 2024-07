L’Union Saint-Gilloise, décevante, tenue en échec sur la pelouse du promu Dender

L’Union n’a pas réussi son entrée en matière en Jupiler Pro League, en partageant l’enjeu 0-0 face au promu Dender lors de la 1re journée de Jupiler Pro League samedi après-midi. Après leur victoire en Supercoupe de Belgique la semaine dernière, les Unionistes n’ont pas su confirmer face à une équipe, sur papier, à leur portée.

La première opportunité du match était pour les Unionistes et Cameron Puertas, qui a frappé au but, sans mettre en danger le gardien de Dender, Michael Verrips (7e). Dender a pensé ensuite ouvrir son compteur en première division, Nsimba prenant le dos de la défense pour tromper Anthony Moris, mais l’attaquant de Dender était signalé en position de hors-jeu (22e). La fin de la première mi-temps était peu nourrie en occasions et les deux équipes se quittaient sur le score de 0-0. En seconde période, Puertas, à nouveau lui, a forcé un superbe arrêt de Verrips sur une frappe hors-rectangle (54e) avant que le gardien néerlandais ne s’illustre à nouveau quelques minutes plus tard, cette fois sur un envoi de Teklab (59e).

Quelques minutes plus tard, Dender n’est pas passé loin de créer la surprise, en touchant le poteau de la cage de Moris, avec une frappe à distance de Hrncar (70e). Verrips, encore lui, a préservé le score de 0-0 en arrêtant une ultime tentative du remplaçant Anan Khalaili (90e), qui a profité d’une talonnade de Sadiki. Avec ce partage vierge, l’Union, vice-championne de Belgique la saison passée, et Dender rejoignent Bruges et Malines, qui ont aussi partagé l’enjeu 1-1 vendredi soir en tête du classement avec une unité au compteur. La première journée se poursuivra samedi avec l’entrée en matière de l’autre promu, le Beerschot, qui reçoit Oud-Heverlee Louvain (18h15) et d’Anderlecht, qui reçoit Saint-Trond, à huis-clos (20h45).

Belga.