Lotto Super League : les dames de Louvain remportent le choc de haut de classement contre Anderlecht (2-3)

Samedi, Louvain a remporté le titre honorifique de champion d’automne de la Lotto Super League, la première division du football féminin belge. Les Louvanistes ont battu leur grand rival anderlechtois, 2-3.

Avec 30 points sur 30, OHL présente un bilan parfait à la mi-saison en infligeant par la même occasion une première défaite à Anderlecht, qui est deuxième avec 27 points et n’avait pas non plus perdu de point avant la rencontre.

Un but contre son camp de Michelle Colson a fait basculer la rencontre dans les dernières minutes (89e) en faveur des Louvanistes. Avant cela, les deux équipes s’étaient rendu coup pour coup. Silke Vanwynsberghe a donné l’avantage à Anderlecht peu après le coup d’envoi au Lotto Park (6e), mais Louvain a mené avant la pause grâce à des buts d’Estée Cattoor (8e) et de Jill Janssens (40e). Esther Buabadi (52e) a égalisé en faveur du RSCA, mais OHL a eu le dernier mot, lorsqu’un centre de Van Schoonhoven a été repris dans son propre but par Colson (89e).

Anderlecht, en deuxième place

Louvain vise un premier titre national cette saison. Le vice-champion mène au classement avec un bilan parfait de 30 points sur 30 et remporte ainsi le titre symbolique de champion d’automne. Anderlecht, champion en titre et vainqueur de la coupe de la saison dernière, continue de suivre Louvain de près en deuxième place, à 3 points.

