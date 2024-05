Lotto Super League : Anderlecht sacrée championne de Belgique de football féminin

Anderlecht a remporté le championnat de Belgique de football féminin à la suite de sa victoire face à Genk (4-2), dimanche lors de la dernière journée de Lotto Super League. Les Mauves remportent un 7e titre consécutif et terminent 2 points devant le Standard Fémina, tombeur de Bruges (5-1).

Le RSCA Women n’avait besoin que d’un point pour s’assurer de remporter le titre à l’issue de la 10e journée des playoffs. La Red Flame Sarah Wijnants a inscrit un doublé (13e et 22e) pour lancer la machine avant que Ludmila Matavkova ne mette les Mauves dans un fauteuil (31e). Juste avant le repos, Gwen Duijsters a réduit l’écart (45e+2) mais Lore Jacobs a remis une couche en faveur d’Anderlecht à la 59e minute. Le deuxième but limbourgeois (69e) a scellé le score final. Le Standard s’est imposé largement, bien qu’il eût besoin d’une défaite du RSCA pour chiper le titre aux Bruxelloises. Rania Boutiebi a mis Bruges aux commandes sur pénalty (4e), mais les Rouches ont réagi avant le repos via Amber Barrett (29e), un but contre son camp (39e) et Claire O’Riordan (42e).

En deuxième mi-temps, Maud Coutereels a apporté sa contribution (57e) et Barrett a parachevé la victoire (87e) qui s’est finalement avérée vaine. Le Standard (45 points) termine 2e derrière Anderlecht (47 points) et devant OHL (41 points), qui s’est imposé 7-0 contre Gand. Derrière, le Club de Bruges (24 points) finit 4e, La Gantoise (22 points) est 5e et Genk ferme la marche, 6e avec 17 unités.

Belga