L’été sportif démarre ce vendredi avec l’Euro de football

Le duel entre l’Allemagne et l’Écosse donnera le coup d’envoi du 17e Championnat d’Europe de football vendredi soir (21 heures) à l’Allianz Arena de Munich. Un mois plus tard, le dimanche 14 juillet, la finale se jouera au stade Olympique de Berlin.

Trois ans après un Euro 2020 particulier, organisé dans onze pays différents, reporté d’un an et joué devant des tribunes à moitié vides en raison de la pandémie de covid, l’Euro se déroulera à nouveau dans un seul pays. Dans des conditions plus ou moins normales, vu la menace terroriste bien réelle.

Il y a trois ans, l’Italie a créé la surprise en remportant la finale à Wembley aux tirs au but face à l’Angleterre. Cette fois encore, après une Coupe du monde ratée au Qatar et des éliminatoires encore difficiles, les Italiens font au mieux partie des outsiders. Pour cela, ils devront sortir du groupe de la mort avec l’Espagne, la Croatie et l’Albanie.

Les principaux favoris sont la France, l’Angleterre, le Portugal et le pays hôte, l’Allemagne. La Belgique, avec son potentiel offensif, pourrait être un outsider sérieux ce tournoi. Vainqueurs à domicile en 1984 et en Belgique et aux Pays-Bas en 2000, les Français visent un troisième titre. Il y a trois ans, les Bleus ont été éliminés en huitième de finale par la Suisse. Ce tournoi sera donc celui de la revanche pour les Français, qui ont manqué de peu un deuxième titre mondial consécutif au Qatar il y a un an et demi. Toutefois, beaucoup de choses dépendront de la forme de la superstar Kylian Mbappé. La deuxième partie de la saison de l’acquisition du Real Madrid a été assez moyenne.

Pour la troisième fois, l’Euro rassemblera 24 pays, ce qui permet aux plus petites nations de football de participer à l’événement quadriennal, en partie grâce à l’étrange format de qualification via la Ligue des Nations. La Géorgie a fait son entrée dans la compétition. La Serbie et la Slovénie sont de retour pour la première fois depuis 2000.

Puisque les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes sont également qualifiés, il y aura encore des “dieux mineurs” dans un deuxième tour très imprévisible. Si les Diables rouges terminent premier d’un groupe E avec la Slovaquie, la Roumanie et l’Ukraine, ils affronteront le troisième des groupes A, B, C ou D en huitième de finale à Munich. Seize adversaires possibles, donc, avec une tâche probablement ardue. En effet, dans le groupe B, l’Espagne, l’Italie et la Croatie se disputent la qualification pour le deuxième tour. Un éventuel quart de finale aura lieu le samedi 6 juillet à 21 heures au stade Olympique de Berlin avec la possibilité d’y retrouver la France. L’éventuel deuxième tour s’annonce à première vue beaucoup plus délicat pour les Belges.

■ Explications de Jim Moskovics dans le 12h30

