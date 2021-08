Les Red Lions paraderont samedi après-midi dans le centre de Bruxelles

Les Red Lions invitent leurs supporters à venir fêter leur titre olympique samedi en fin d’après-midi dans le centre-ville de Bruxelles. Les hockeyeurs victorieux ce jeudi de l’Australie en finale défileront sur le toit d’un bus ouvert, avant un rassemblement place Rogier.

Les Red Lions atterriront samedi après-midi à 16h00 à Brussels Airport, mais en raison des conditions sanitaires, les supporters ne pourront les y accueillir. Ces derniers auront néanmoins l’occasion de saluer les champions olympiques le long du Mont des Arts, du Cantersteen, des boulevards de l’Impératrice, Pacheco et du Jardin Botanique à partir de 17h30.

Les joueurs et leur staff invitent aussi leurs fans à célébrer le titre avec eux sur la place Rogier. L’espace, avec DJ, sera ouvert à partir de 17h00. Les règles sanitaires seront en vigueur et la capacité étant limitée, la fédération invite les personnes intéressées à s’y rendre le plus tôt possible.

Thank you to all our supporters who have believed in us since the beginning of this journey, our staff, the federation and all the players who have made possible a dream that started more than 10 years ago 🙏

See you on Saturday (07/08) at 6.30 pm at the Place Rogier (Brussels)! pic.twitter.com/DROTeN8gvs

— Belgian Red Lions (@BELRedLions) August 5, 2021