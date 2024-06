Les Red Flames partagent face à la République tchèque

Quatre jours après une victoire 1-2 à Prague, la Belgique n’a pas fait mieux qu’un match nul 1-1 contre la Tchéquie, mardi à Saint-Trond, pour le compte de la 4e journée des qualifications à l’Euro 2025 en Suisse dans le groupe A2.

Dès l’entame, les Tchèques ont mis le pied sur le ballon. Après quelques occasions, elles ont ouvert la marque après 19 minutes: Tereza Szewieczkova a centré de la gauche et Lisa Lichtfus s’est interposée mais la gardienne a relâché le ballon dans les pieds de Kamila Dubcova, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets (19e).

En seconde période, la Belgique a poussé pour revenir mais a longtemps manqué d’efficacité, à l’image d’occasions de Tessa Wullaert (57e) ou Jill Janssens (63e). Les Red Flames ont finalement égalisé à dix minutes du terme, Jassina Blom reprenant d’un coup de tête un centre de Janssens (79e). Deux minutes plus tard, Blom avançait seule vers le but mais été arrêtée illicitement par Alena Peckova, qui a été expulsée (81e). La Belgique a continué de mettre la pression sur le but tchèque mais le score n’a plus bougé.

Ce match nul ne change pas les positions au classement: les Belges restent 3es avec 4 points, 3 de plus que les Tchèques. Grâce à sa victoire contre le Danemark (3-2), l’Espagne a creusé l’écart en tête. La Roja compte 12 points, et elle laisse le Danemark à 6 points, à portée des Red Flames.

Les deux premières équipes des quatre groupes de la Ligue A sont directement qualifiées pour l’Euro. Les troisièmes et quatrièmes jouent ensuite des barrages contre des équipes des ligues B et C pour obtenir un des sept tickets restants pour la compétition.

Pour leur prochain match, les Red Flames recevront le Danemark le 12 juillet, toujours au Stayen.

Belga – Photo : Belga