Les images du VAR diffusées en direct à la télévision à partir de la 3e journée

Les téléspectateurs auront accès aux mêmes images que l’arbitre lors de l’intervention du VAR à partir de la 3e journée du championnat, annonce la Pro League jeudi. Ce changement sera effectif dès la rencontre entre le Standard et Malines ce vendredi.

Le “VAR-feed”, soit le flux d’images mis à la disposition de l’arbitre lors d’une vérification sur l’écran de contrôle (on-field-review), sera désormais public et intégré dans les émissions de télévision en direct. Un nouveau graphique permettra par ailleurs au spectateur de voir quels faits de jeu sont analysés (un but éventuel, un coup franc ou une carte rouge notamment) et la raison du contrôle, par exemple un possible contact de la balle avec la main. Les lignes de hors jeu tracées par le VAR pour appuyer une décision seront également diffusées. Avec cet outil, la Pro League, le diffuseur DAZN et le Département arbitrage du football professionnel de l’Union belge (PRD) souhaitent renforcer la transparence et donc offrir une meilleure compréhension du processus décisionnel des arbitres ainsi que du VAR.

“Nos arbitres ont un terrible défi à relever dans leur boulot”, souligne Lorin Parys, CEO de la Pro League. “Avec leur équipe, ils prennent des décisions dans le feu de l’action. C’est précisément ce processus que nous souhaitons partager avec le public, pour que nos supporters se fassent une idée de la manière dont les arbitres prennent leurs décisions.” Selon le directeur technique de l’arbitrage Jonathan Lardot, cette avancée technologique améliorera l’expérience des supporters mais continuera aussi à valoriser et clarifier le travail des arbitres.