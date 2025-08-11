Les Diables Rouges organiseront un entraînement ouvert au public le 1er septembre

Les Diables Rouges organiseront une séance d’entraînement ouverte au public le lundi 1er septembre (18h00) en prévision des matchs de qualification pour la Coupe du monde contre le Liechtenstein (4 septembre) et le Kazakhstan (7 septembre), a annoncé lundi l’Union belge de football (URBSFA). L’entrainement se tiendra au camp de base de l’équipe nationale, à Tubize.

La participation est réservée aux membres du fan club 1895. Ils recevront un e-mail avec un lien vers un formulaire d’inscription et pourront s’inscrire dès mardi soir. Il est encore possible de devenir membre du fan club officiel des Diables Rouges. Un entraînement ouvert à tous avait déjà eu lieu le 2 juin à Tubize.

Belga – Photo Belga