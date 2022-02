Les championnats de Belgique de hockey sur gazon deviennent la ION Hockey League

Tant le championnat masculin que le championnat féminin sont désormais regroupés au sein de la ION Hockey League, à l’occasion d’un partenariat courant jusqu’en juin 2024.

La Top Hockey League (THL), l’association de clubs regroupant les ligues masculine et féminine de la division d’honneur belge, développe dès ce week-end la ION Hockey League, qui regroupera les championnats de Belgique féminin et masculin de hockey sur gazon, soit la ION Men’s League et la Belfius Women’s League. Les vainqueurs de ces championnats seront désignés au terme des ION Hockey Finals, disputés les 7 et 8 mai prochain à Louvain-la-Neuve.

“Notre mission est très claire : nous voulons devenir la meilleure compétition de hockey au monde, une compétition spectaculaire et attrayante qui rassemble les meilleurs joueurs/joueuses, staff et arbitres dans des installations de pointe et avec un calendrier en harmonie avec le calendrier international”, s’enthousiasme Cédric Deleuze, président de la THL.

La ION Hockey League reprendra dès ce week-end avec le duel entre le Daring et l’Antwerp, match de la 14e journée du championnat féminin, à suivre en direct ce dimanche à 12h00 ! Le match sera commenté par Nicolas Buytaers et notre équipe de consultants.

Gr.I. – Photo : Belga/John Thys