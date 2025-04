Le RWDM rate encore la montée

Des buts de Tobias Hedl et Jelle Vossen ont permis à Zulte Waregem de s’imposer 2-1, vendredi, face au RWDM et de décrocher le titre lors de cette ultime journée de phase classique de Challenger Pro League et la promotion parmi l’élite. Le RWDM termine 3, avec 57 points et devra passer les Promotion Playoffs pour espérer accéder à la première division.

Après un premier quart d’heure d’observation entre les deux équipes, Jelle Vossen s’est procuré la première grosse occasion de la rencontre avec une tête à bout portant, repoussée sur sa ligne par Bill Lathouwers (17e). Un avertissement suivi d’une nouvelle offensive du Essevee quelques minutes plus tard. Le premier envoi de Tobias Hedl a été repoussé par Lathouwers avant qu’Achraf Laaziri ne s’interpose sur la deuxième frappe pour envoyer le ballon en corner (24e).

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Jim Moskovics, Morgane Van Hoobrouck et DAZN

Zulte Waregem a fini par trouver la faille peu avant la mi-temps avec l’ouverture du score de Tobias Hedl, qui n’avait plus marqué en championnat depuis le 15 mars (40e, 1-0). Dans les bons coups en première période, le jeune attaquant autrichien a inscrit son quatrième but de la saison. Peu après l’heure de jeu, Bill Lathouwers a dû se déployer sur une frappe à bout portant de Jelle Vossen (65e) pour éviter le deuxième but de Zulte Waregem. Un arrêt salvateur, car Mickael Biron a inscrit le but égalisateur, à peine quatre minutes plus tard (69e, 1-1). Bousculé, Zulte Waregem a finalement arraché la victoire en toute fin de rencontre grâce au 15e but de la saison de Jelle Vossen (87e, 2-1).

Un but qui permet au Essevee de décrocher le titre, devant son public, lors de cette ultime journée de championnat et de retrouver la Jupiler Pro League, deux ans après l’avoir quittée.

Avec Belga – Photo : Belga