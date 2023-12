le RWDM bat Saint-Trond et s’éloigne de la zone rouge

Le RWD Molembeek a battu Saint-Trond (3-0) samedi soir lors de la 18e journée de Jupiler Pro League au stade Edmond Machtens. Grâce notamment à Makhtar Gueye, qui a inscrit un doublé (32e, 64e), les Bruxellois prennent de l’air au classement et remontent à la 10e place, à deux points des Trudonnaires, 8es.

Saint-Trond a pris le contrôle du ballon en début de match, acculant son adversaire dans sa partie de terrain sans réussir toutefois à créer des situations de but. Par la suite, les Molenbeekois ont raté une énorme double occasion, Zion Suzuki et Matte Smets repoussant les tentatives respectives de Xavier Mercier et Pierre Dwomoh (27e). Dans le temps fort du RWDM, Gueye a fait trembler une première fois dans les filets avec une finition puissante après une remise d’Ilay Camara (32e, 1-0). Le scénario a été similaire en seconde période avec quelques occasions sans danger pour Saint-Trond (48e, 53e, 54e, 57e), refroidi ensuite par le réalisme de Gueye. L’attaquant sénégalais a trompé Suzuki d’une subtile déviation au premier poteau sur un centre de Pathé Mboup (64e, 2-0), fraîchement entré en jeu. Le passeur s’est mué en buteur, dix minutes plus tard, du plat du pied après une feinte de tir au point de penalty (74e, 3-0).

Un peu d’air

Les trois points pris permettent au RWDM d’en totaliser 21 points après 17 journées et de remonter à la 10e place du classement. Devant, Saint-Trond, 8e, n’est qu’à deux longueurs. Le RWDM, qui n’avait plus gagné depuis le 16 septembre, prend surtout quatre points d’avance sur la 13e place (Charleroi), synonyme de playoffs relégation. La 18e journée se poursuit samedi avec un derby wallon entre le Standard et Charleroi (20h45).

Belga