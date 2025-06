Le RSCA Futsal a trouvé son nouveau coach en la personne d’Alvaro Martinez

Alvaro Martinez est le nouvel entraîneur du RSCA Futsal. Le technicien espagnol a signé un contrat de deux saisons avec les Mauve et Blanc, a annoncé le club sur son site internet.

“Nous sommes ravis de l’arrivée de l’Espagnol”, a déclaré Lieven Baert, directeur du RSCA Futsal. “Avec Alvaro Martinez, nous avons un jeune entraîneur qui correspond parfaitement à la philosophie et à l’ambition du club.” Le nouvel coach est déjà séduit par le projet du club. “La vision et l’ambition qui animent le RSCA Futsal m’ont vraiment séduit et correspondent à ce que je suis en tant qu’entraîneur. Le choix n’a donc pas été difficile pour moi. J’ai hâte de rencontrer les supporters et j’espère leur apporter du plaisir avec de bons résultats”. Au RSCA Futsal, Martinez succédera à Luca Cragnaz, qui a quitté ses fonctions lundi après cinq ans.

Il était arrivé à la tête de l’équipe à la fin de l’année 2019 et avait immédiatement remporté le titre national et la Coupe de Belgique dès sa première saison. Après la fusion de Halle-Gooik avec le RSCA Futsal, l’ancien entraîneur national des Diables du futsal belge s’est emparé à chaque fois du doublé Coupe-Championnat. Il a également gagné la Supercoupe ces trois dernières années.

Belga