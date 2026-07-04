Le dodgeball, un sport qui monte en Belgique

Oubliez la balle au prisonnier de la cour de récréation. Le dodgeball moderne se joue à cinq balles, par phases d’attaque et de défense, où coordination et stratégie priment.

Ce weekend, la salle omnisport Van Oost à Schaerbeek accueille la troisième édition d’un tournoi international. Les équipes s’affrontent en phase de poule, avec des rencontres de deux fois quinze minutes pour décrocher une place en finale. Jouer ensemble, lancer et défendre en groupe, tout ça compte plus que le niveau individuel de chaque adversaire.

La mixité est un pilier du sport. Chaque équipe compte trois hommes et trois femmes, un format rare dans le monde du sport et très apprécié des joueuses et joueurs. Respect de l’arbitre, respect de l’adversaire, inclusion, les valeurs du dodgeball séduisent autant que le jeu lui-même.

Développée en Belgique depuis 2018, la discipline compte aujourd’hui huit clubs. Plusieurs d’entre eux lancent cette année leurs premières équipes jeunes. Cette troisième édition rassemble six pays, la France, l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Egypte pour la première fois, et bien sûr la Belgique.

Dimanche, place aux choses sérieuses. Les matchs passeront à deux fois vingt minutes en élimination directe, jusqu’à la grande finale en fin de journée.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet