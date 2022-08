Le Circus Brussels Basketball a recruté le Croate, Domagoj Proleta

Le Circus Brussels Basketball a annoncé sur Facebook l’arrivée de Domagoj Proleta.

“C’est un joueur formé au Real Madrid aux côtés d’un certain Luka Doncic, le Croate de 24 ans mesurant 2m07 est capable de jouer sur le poste 5 et 4. Il verrouille ainsi la raquette aux côtés de Will Gutenius et de Kevin Tumba. Domo est un joueur dit “triple menace” ! Il est capable de driver vers l’anneau avec autorité, de jouer au poste et de shooter à trois points,” a précisé le club bruxellois.

V.Lh. – Photo: Circus Brussels basketball