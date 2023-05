Le All Star Game et le Red Bull Half Court à Bruxelles ce week-end

C’est une fois encore un week-end de sport qui s’annonce à Bruxelles. Le basket est particulièrement mis à l’honneur avec le All Star Game et le Red Bull Half Court ce samedi 27 mai.

Les fans de basket-ball bruxellois pourront se faire plaisir ce samedi. Deux tournois de basket sont organisés dans la capitale. La nouvelle édition du All Star Game se déroulera ce samedi à la salle Jean Cappellemans à Bruxelles et le Red Bull Half Court lui se passera au terrain de basket Mehdi Bouda.

Le All Star Game verra les meilleures équipes bruxelloises et du Brabant s’affronter en 3X3 pour remporter le trophée. Comme pour les éditions précédentes, le but de cet évènement est de mettre le basket-ball bruxellois et du Brabant autant en lumière que les autres sports. David Neys, l’organisateur, attend du monde à l’évènement. “J’espère voir plus de monde que l’année passée. J’èspère voir au moins 300 personnes ce jour là” nous a-t-il confié lors d’une interview. Ce public verra les meilleures équipes de jeunes, de P1, R2 Dames et Hommes. Il souhaite également récolter des fonds pour son ASBL “4Dorah” qui a pour but d’aider des villages en Afrique.

Un ticket pour la finale à Belgrade

Le Red Bull Half Court quant à lui se déroulera samedi de 10h30 à 19h. Il consiste en six équipes masculines et quatre féminines qui vont s’affronter pour le titre de champion de Belgique et un billet pour la finale mondiale à Belgrade, en Serbie, plus tard cette année. Les matchs joueront sur un demi-terrain, pendant 10 minutes ou jusqu’à ce qu’une équipe ait marqué 21 points.

Deux évènements à ne pas manquer.

■ Grace Motingia