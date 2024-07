La Paralympic Team Belgium comprend désormais 20 athlètes en vue de Paris

Le Comité paralympique belge (BPC) a ajouté cinq nouveaux athlètes en vue des Jeux Paralympiques de Paris 2024 un en boccia et quatre en para dressage. Le Team Belgium comprend désormais 20 athlètes engagés dans sept sports différents du 28 août au 8 septembre.

Les nouveaux sélectionnés sont en boccia, sorte de pétanque, Francis Rombouts, simple messieurs (classe BC2) et en para dressage Manon Claeys (Katharina Sollenburg), concours individuel et par équipe (Grade IV); Michèle George (Best of 8), concours individuel et par équipe (Grade V); Barbara Minneci (Stuart), concours individuel et par équipe (Grade III) et Kevin Van Ham (Eros van ons Heem), concours individuel et par équipe (Grade V).

Les six sélectionnés en para-athlétisme Léa Bayekula, Maxime Carabin, Martin Clobert, Peter Genyn, Roger Habsch et Kiara Maene ont connus la veille. En para natation, ce sont Sam de Visser, Tatyana Lebrun et Aymeric Parmentier qui porteront les couleurs du Paralympic Team Belgium. La joueuse de para badminton Man-Kei To et les sélectionnés en para tir à l’arc Piotr Van Montagu et en para tennis de table Ben Despineux, Laurens Devos, Marc Ledoux et Florian Van Acker ont été les premiers sélectionnés.

Belga – Photo: Rob Walbers