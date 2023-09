Kasper Schmeichel débarque à Anderlecht pour “créer une concurrence à tous les postes”

International danois à 91 reprises, il a disputé les Coupes du monde 2018 et 2022 et l’Euro 2020 avec le Danemark.

Après Kasper Dolberg et Thomas Delaney, Anderlecht a attiré un troisième international danois avec l’arrivée du gardien Kasper Schmeichel, libre après la fin de son contrat avec Nice, a annoncé le RSCA mardi. Il a signé un contrat d’une saison au Parc Astrid, où il sera en concurrence avec le Français Maxime Dupé, arrivé cet été de Toulouse.

“Nous étions déjà satisfaits de la composition du noyau, mais c’était une occasion unique de faire venir un gardien de but avec autant d’expérience et de métier. L’arrivée de Kasper s’inscrit dans notre volonté de créer une concurrence à tous les postes“, explique Jesper Fredberg, le CEO Sports du RSCA dans un communiqué. “Kasper peut nous apprendre beaucoup de choses grâce à son expérience, tant sur le terrain qu’en dehors.“

Schmeichel, 36 ans, n’a pas été prolongé à Nice où il n’est resté qu’une saison après onze années passée à Leicester. Ancien capitaine des Foxes, avec qui il a joué 479 rencontres, il a écrit une des plus belles pages de l’histoire du club en remportant la Premier League en 2016 à la surprise générale.

Fils de Peter Schmeichel, gardien de Manchester United en 1991 et 1999 notamment, Kasper Schmeichel a été formé à Manchester City, pour qui il a joué 10 rencontres entre 2007 et 2009. Il a également porté le maillot de Notts County et Leeds.

International danois à 91 reprises, il a disputé les Coupes du monde 2018 et 2022 et l’Euro 2020 avec le Danemark aux côtés de Dolberg et Delaney qu’il retrouvera donc dans la capitale.

Belga, image RSCA