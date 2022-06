Karel Geraerts devient le nouvel entraineur de l’Union Saint-Gilloise

Il succède à Felice Mazzù parti au RSC Anderlecht.

C’est officiel, Karel Geraerts (40 ans) est le nouvel entraineur de l’Union Saint-Gilloise. Il a signé un contrat à durée indéterminée avec les Unionistes. Les autres membres de son staff devraient être connus dans les prochains jours, annonce le club bruxellois.

Le Genkois est arrivé en 2019 à l’Union, alors en Division 1B, en tant qu’entraineur adjoint de Thomas Christiansen. Un an plus tard, Felice Mazzù prend les reines de l’équipe et Karel Geraerts reste en poste. Il connaitra la montée en Division 1A au terme de la saison 2020-2021 avant que son équipe joue les premiers rôles et le titre lors de la saison suivante.

🆕 @karel_geraerts vient d’être officiellement nommé entraineur de l’Union Saint-Gilloise ! 👏 Proficiat en veel succes Karel! 🔗 Plus d’infos : https://t.co/lOTT4gmGWy pic.twitter.com/RKohylGgOS — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 9, 2022

Un pari

Pour l’Union Saint-Gilloise, ce choix peut s’apparenter à un pari puisqu’il s’agit de la première expérience en tant qu’entraineur principal de Karel Geraerts.

En tant que joueur, Karel Geraerts a été sélectionné à 20 reprises avec les Diables Rouges et joué au Club de Bruges, à Lokeren, au Standard de Liège, à l’OH Louvain et à Charleroi.

Sur le site internet du club, Alex Muzio, président du club se réjouit de ce choix : “La première fois que j’ai rencontré Karel, j’étais impressionné par son attitude positive et sa sincérité. Ces qualités se sont davantage vues durant les saisons écoulées. Durant toutes ces années, il a montré qu’il était un vrai leader et qu’il disposait d’énormément de connaissances et de savoir-faire. L’ensemble du club est donc satisfait de voir Karel prendre les rênes de notre équipe première“.

Y. Mo. – Photo : Belga/Dirk Waem