Julien Carraggi, champion de Belgique seniors: “Un rêve d’enfance devenu réalité”

Pour la première fois, Julien Carraggi a décroché le titre de champion de Belgique chez les seniors, et ce, à 21 ans. Ce titre, il l’avait manqué de peu en 2018.

“C’est vers l’âge de 8 ans que je me suis dit que je voulais exercer le badminton à un haut niveau. J’ai commencé à m’entraîner plus dur et plus souvent”. Et de courage, Julien n’en manque certainement pas. Aujourd’hui, le badiste jongle entre le badminton, et ses cours de gestion d’entreprise. Il s’entraîne deux fois par jour, au moins 4 à 5 h d’entraînement par jour, sans compter les échauffements et les étirements. Souvent, c’est même du lundi au dimanche.

C’est vers l’âge de 14 ans qu’il goûte au haut niveau, lorsqu’il remporte ses premières finales lors de tournois internationaux. Un an plus tard, il fait un choix décisif pour sa carrière de badiste. Il rejoint une topsport school, situé près d’Anvers, afin de pouvoir concilier sa passion pour le badminton et ses études. Aujourd’hui, il vit à Artselaar, près d’Anvers, 5 jours par semaine, car le centre national, là où il s’entraîne, est seulement à quelques kilomètres.

Le titre de champion de Belgique en poche, Julien rêve d’être sélectionné pour les prochains Jeux Olympiques, à Paris en 2024, et de figurer dans le top mondial, un jour.

■ Un reportage de Laura Vandormael, Manon Ughi et Raphaël Sossa