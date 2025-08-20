Johan Vermeersch, ancien président du RWDM, est décédé

Johan Vermeersch, ancien joueur de football au RWDM et ancien président du FC Brussels, est décédé à l’âge de 73 ans à la suite d’une longue maladie, a appris Belga auprès de sa famille mercredi.

Né à Ypres en 1951, Vermeersch a joué au Daring, au RWDM, à Courtrai et à La Gantoise entre 1971 et 1982 avant de revenir au RWDM comme joueur-entraîneur. Il a aussi été brièvement entraîneur du Racing Jet Bruxelles remonté en Division 1.

Reconverti entrepreneur dans la construction, Johan Vermeersch est devenu le sponsor principal du RWDM. Il a ensuite rejoint le conseil d’administration du club en 1994 avant de démissionner en 1998, au cœur de litiges notamment liés à la construction d’une nouvelle tribune au stade Edmond Machtens.

À la suite de la mise en liquidation du RWDM en 2002, Vermeersch a entrepris le déménagement du FC Strombeek, alors en deuxième divsion, à Molenbeek. Il a pris la présidence du club qui est devenu le FC Brussels, et a ainsi assuré aux supporters molenbeekois l’existence d’un club de haut niveau dans la commune.

Champion en 2003-2004, le Brussels a été promu en première division et y est resté pendant quatre saisons (2004-2008) avant d’être relégué en D2. Le successeur du défunt RWDM s’est lui aussi, progressivement, retrouvé embourbé dans les difficultés administratives tandis que le mécontentement grondait parmi les supporters.

Malgré une ultime pirouette en renommant le club RWDM Brussels FC pour séduire les nostalgiques après l’exercice 2012-2013, Johan Vermeersch n’a pu empêcher la disparition de son club à l’issue de la saison 2013-2014. Faute de licence pour la deuxième division, il a été placé en liquidation bien qu’il ait assuré son maintien sur le terrain. Les supporters auront ensuite attendu un an pour voir émerger le nouveau RWDM, qui a grimpé les échelons du football belge au cours des dix dernières années et figure aujourd’hui en Challenger Pro League.

Avec Belga