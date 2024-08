JO 2024: Kévin Borlée clôture sa carrière avec les Belgian Tornados à la 4ème place du relais 4x400m

C’était la dernière de Kevin Borlée avec les Belgian Tornados, une équipe qu’il a portée à la force de ses jambes et de son mental pendant près de 16 ans, depuis les Jeux Olympiques 2008.

“J’ai essayé de ne pas trop y penser aujourd’hui”, a dit le Bruxellois samedi dans la foulée de la quatrième place des Belges en finale du relais 4x400m des Jeux Olympiques de Paris.

Les Belgian Tornados ont terminé quatrièmes du relais 4x400m en athlétisme aux Jeux Olympiques de Paris, samedi, au Stade France. Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Kevin Borlée et Florent Mabille ont battu le record de Belgique en 2:57.75. Les Etats-Unis ont été titrés en 2:54.43, nouveau record olympique, devant le Botswana (2:54.53) et la Grande-Bretagne (2:55.83).

C’est avec fierté et sentiment du devoir accompli qu’il a tiré un bilan positif de son parcours. “Depuis 2008, à part l’an dernier (élimination en séries des Mondiaux 2023, ndlr), on a fait que des finales. Les Tornados, c’est un projet incroyable, porté par mon père (Jacques, coach historique, ndlr) et soutenu par les athlètes. Et quand on a des projets forts, c’est possible d’avoir une Belgique au plus haut niveau. C’est un parcours incroyable et je pense que ça peut continuer avec les jeunes. C’est juste génial”, a dit Kevin Borlée, non sans émotion dans la voix.

“On a eu beaucoup de chance avec l’ambiance ici à Paris avec énormément de fans belges, c’était hors du commun. Malgré le stress, j’ai essayé d’en profiter. Il y a deux mois, je ne pensais pas pouvoir être ici”, a terminé Kevin Borlée, remerciant son entourage pour l’indéfectible soutien.

