Jeux olympiques : les pronostics internationaux prévoient entre 8 et 12 médailles belges

Il est une tradition liée aux Jeux, celle de faire des prévisions du nombre de médailles remportées par chaque pays.

Le grand magazine sportif américain Sport Illustrated ne manque jamais d’annoncer sa composition de tous les podiums. Le quotidien français L’Équipe s’est aussi prêté à cet exercice. Gracenote, spécialisée dans les données de contenu en a fait de même. À en croire ces sources bien informées, la Belgique devrait obtenir entre 8 et 12 médailles dans la ville Lumière.

Sport Illustrated prévoit 8 médailles pour le Team Belgium. Elles se répartissent comme suit: 2 d’or (Lotte Kopecky dans l’épreuve en ligne de cyclisme sur route et Red Lions en hockey masculin), 4 d’argent (Lotte Kopecky dans l’omnium de cyclisme sur piste, Nafi Thiam à l’heptathlon, Remco Evenepoel dans l’épreuve en ligne de cyclisme sur route et Matthias Casse en judo en moins de 81 kg), et 2 de bronze (Remco Evenepoel dans l’épreuve contre-la-montre de cyclisme sur route et Emma Plasschaert en voile dans la classe ILCA 6).

L’Équipe est plus généreuse avec 11 médailles dont 5 en or, toutes féminines, dont trois pour la seule Lotte Kopecky (course en ligne sur route de cyclisme, omnium de cyclisme sur piste et madison de cyclisme sur piste (avec Helene Hesters ou Katrijn De Clercq). Nafi Thiam (heptathlon) et la taekwondoïste Sarah Chaâri (-67 kg) sont aussi prévues sur la plus haute marche du podium.

Quatre médailles d’argent sont annoncées par l’entremise de la kayakiste Hermien Peters (K1 500m), de Remco Evenepoel (course en ligne), des Red Lions et des Belgian Cats (basket féminin). Deux médailles de bronze via Remco Evenepoel (contre-la-montre) et Emma Plasschaert complètent le bilan de la référence sportive française.

Il placerait la Belgique au 14e rang des nations au tableau des médailles. Gracenote est plus optimiste en nombre, 12 médailles, moins en qualité (4 or, 2 argent, 6 bronze). Elle place la Belgique au 23e rang. Thiam et Evenepoel (dans le contre-la-montre), Kopecky (route) et Casse devraient faire retentir la Brabançonne.

L’équipe de concours complet d’équitation et Chaâri devraient prendre l’argent. Les Belgian Tornados (relais 4x400m masculin d’athlétisme), les Red Lions, Wout van Aert (course en ligne sur route en cyclisme), Nina Derwael (barres asymétriques en gym artistique), Kopecky (omnium) ainsi que le duo féminin de madison de cyclisme sur piste auraient droit à la 3e marche du podium.

Le bilan de la Belgique aux JO de Tokyo en 2021 était de 7 médailles (3 or, 1 argent, 3 bronze). A l’époque Gracenote avait prédit 11 médailles.

Belga