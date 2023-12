Hockey: week-end mitigé pour les Bruxelloises

L’Orée, le Wellington et le Racing ont connu un week-end compliqué. Le Wellington est la seule formation a avoir gagné un de ses deux matchs.

Le Racing et l’Orée se sont quittés dos à dos sur le score de 3-3 au terme d’un match avec des rebondissements; Le Racing s’est ensuite incliné 1-2 contre le Wellington. Le Well qui, plus tôt dans la journée, est passé complétement à côté de son match contre Anvers connaissant une lourde défaite 0-4 s’est donc bien repris contre le Racing. Après une belle performance contre le Racing, les joueuses de l’Orée ont été battues 3-1 face à Anvers.

Au classement, Waterloo occupe la première place avec 24 points. Anvers et le Wellington partage la deuxième place avec 16 points. 4 unités derrière, on retrouve le Racing. Et l’Orée pointe à la cinquième place avec 9 points.

■ Reportage de Jamison Lins, Paolo Coen et Djôp Medou Mvondo.