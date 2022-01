Herman Van Holsbeeck en prison : la nouvelle tuile judiciaire d’une longue série

L’ancien manager du RSCA a été incarcéré ce mercredi à la prison de Saint-Gilles suite à un mandat d’arrêt pour des chefs de corruption privée, blanchiment, faux et usage de faux et association de malfaiteurs dans le cadre de l’affaire des transferts de l’agent Christophe Henrotay. Mais ce n’est pas la seule affaire dans laquelle Herman Van Holsbeeck est inculpé…

À 67 ans, l’ex-manager du Sporting Anderlecht Herman Van Holsbeeck est donc en prison. Il est incarcéré à la prison de Saint-Gilles et y restera au moins jusqu’à lundi et son passage devant la Chambre du conseil, à Bruxelles.

L’homme est soupçonné d’avoir obtenu des rétrocommissions sur les transferts de joueurs anderlechtois dont le portefeuille était géré par l’agent Chriostophe Henrotay. Ainsi, sur les transferts d’Aleksandar Mitrovic et de Chancel Mbemba, tous deux partis à Newcastle pour un montant total d’un peu plus de 30 millions d’euros, l’enquête menée par le juge d’instruction Michel Claise révélerait, selon la DH, qu’un peu plus de 17 millions d’euros sont seulement revenus dans les caisses du RSCA.

Le transfert de Youri Tielemans à l’AS Monaco pose également question. Le Diable rouge est arrivé sur le Rocher monégasque pour 26,2 millions d’euros et son agent de l’époque, Christophe Henrotay, a touché une commission de 6,2 millions d’euros, payée par le RSC Anderlecht, rapportent la DH et Sudinfo. Une somme rondelette alors que les commissions d’agents tournent habituellement autour de 5 à 10% du montant du transfert. Le parquet fédéral soupçonne en fait Herman Van Holsbeeck d’avoir bénéficié de rétrocommissions dans le cadre de ce transfert.

Face à ces soupçons de fraude, le nouveau propriétaire du RSC Anderlecht, Marc Coucke, avait décidé d’arrêter le payement de cette commission, avant de placer le club comme partie civile dans cette affaire.

Également impliqué dans le Footgate

Cette affaire autour de Christophe Henrotay est toutefois différente du dossier plus conséquent du Footgate. Cette enquête concerne du blanchiment d’argent, de la corruption et des matches truqués et impliquerait de nombreux agents, joueurs, entraîneurs, arbitres et dirigeants de clubs.

57 personnes ont été inculpées en décembre dernier dans le cadre de ce dossier mené par le parquet fédéral. Et le nom de Herman Van Holsbeeck fait partie de cette liste. Il est accusé par l’ex-agent Dejan Veljkovic, premier repenti de l’histoire de la justice belge, d’avoir payé des montres, des chapeaux et des vêtements à l’ancien manager du RSC Anderlecht pour près de 43 500 euros, mais aussi des commissions, notamment sur les transferts de Dalibor Veselinovic et de Milan Jovanovic.

Herman Van Holsbeeck est inculpé pour faux en écriture et pots-de-vin. D’autres ex-dirigeants anderlechtois sont également inculpés : l’ex-directeur sportif d’Ostende et du RSCA Luc Devroe est également inculpé pour faux en écriture et pots-de-vin, et l’ex-secrétaire général du RSCA Philippe Collin est seulement concerné par le faux en écriture.

Le dossier délicat de la revente du RSC Anderlecht

L’ex-manager anderlechtois est en prime inquiété dans une autre affaire autour de la revente d’Anderlecht. Il a été inculpé en septembre 2021, comme l’ex-président Roger Vanden Stock, pour faux, usage de faux, blanchiment d’argent et escroquerie dans ce dossier.

L’affaire avait été portée devant la justice par Marc Coucke, le propriétaire actuel du club, qui estime qu’il y avait des anomalies dans les finances du RSCA lors du rachat du club.

L’enquête est notamment remontée jusqu’à… Christophe Henrotay. L’agent avait été mandaté par Van Holsbeeck et Vanden Stock pour retrouver un repreneur. Ces derniers lui auraient assuré une commission de 10% du prix d’achat en cas de réussite. Mais en outre, l’ancienne direction aurait inscrit dans l’accord que Christophe Henrotay pourrait toucher 3 millions d’euros quoiqu’il arrive. Et que 2 des 3 millions d’euros seraient payés par le nouveau propriétaire. Marc Coucke s’est estimé grugé et une enquête a été lancée.

Christophe Henrotay est inculpé pour faux et escroquerie. Mais aucune date n’a été fixée concernant un éventuel procès.

Contacté, Me Spreuters, avocat de Herman Van Holsbeeck, n’a pas souhaité commenter ces informations. Et le parquet fédéral ne souhaite pas pour l’heure faire de commentaires.

