Football : un derby Union Saint-Gilloise/RSC Anderlecht pour débuter les Champions’ Playoffs

La Pro League a dévoilé ce lundi la première journée des playoffs du championnat de Belgique. Les Champions’ Playoffs, soit la phase finale regroupant les quatre meilleures équipes de la phase régulière, débuteront par une affiche entre le FC Bruges et l’Antwerp, le dimanche 24 avril à 13h30.

Suivra un derby entre l’Union Saint-Gilloise et le RSC Anderlecht, toujours le dimanche 24 avril, à 18h30.

La suite du calendrier sera dévoilée ce lundi dès 18h00 sur la page Facebook de la Pro League. Il reste pour rappel six matches à disputer avant de désigner le champion de Belgique de la saison 2021-2022.

Le classement avant le début des Champions’ Playoffs :

1. Union Saint-Gilloise – 37 points **

2. FC Bruges – 36 points

3. RSC Anderlecht – 32 points

4. Antwerp – 32 points *

** L’Union Saint-Gilloise a l’avantage d’un demi-point en cas d’égalité et attend encore une décision concernant le match arrêté contre le Beerschot

* L’Antwerp a l’avantage d’un demi-point en cas d’égalité

