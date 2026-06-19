Football: l’Union Saint-Gilloise disputera ses qualifications européennes à Ostende

L’Union Saint-Gilloise disputera ses matchs à domicile des tours préliminaires européens à Ostende, a confirmé vendredi le vainqueur de la Coupe et vice-champion de Belgique. Le choix s’est porté sur le Batimont Solar Park, le stade de l’équipe amateur de Dixmude Ostende.

Le stade Marien ne répondant pas aux exigences de l’Union européenne de football (UEFA), les Unionistes doivent, comme lors des saisons précédentes, chercher un autre site pour accueillir leurs adversaires européens. Auparavant, le club bruxellois avait joué à Den Dreef à Louvain, au stade Roi Baudouin à Bruxelles et au Lotto Park d’Anderlecht.

“Cette cinquième qualification européenne consécutive souligne une fois de plus la nécessité d’un nouveau stade pour l’Union. Après un examen attentif de toutes les différentes options, le Batimont Solar Park à Ostende s’est imposé comme le meilleur candidat pour organiser nos matchs de qualification pour la Ligue des champions“, expliquent les dirigeants du club dans un communiqué.

“Nous pourrons y accueillir nos supporters, partenaires et joueurs dans les meilleures conditions, pour ce qui, nous l’espérons, marquera le début d’une nouvelle campagne européenne couronnée de succès. Aucune décision n’a encore été prise concernant le lieu des matchs à domicile pour la suite de notre campagne européenne“, a déclaré le club dans un communiqué.

Le CEO de l’Union Philippe Bormans a ajouté être en “discussions avec divers partenaires en matière de mobilité pour faciliter au maximum le déplacement vers Ostende pour tout le monde. Par ailleurs, nous veillerons à ce que les prix des billets restent aussi accessibles que possible. Grâce à ces initiatives, nous espérons rencontrer cet été le plus grand nombre possible de supporters de l’Union sur la côte belge.”

Belga