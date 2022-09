Football : l’Union et Anderlecht débutent leur phase de groupes en Europe ce jeudi

L’Union Saint-Gilloise en Europa League ainsi qu’Anderlecht en Conference League débutent ce jeudi leur phase de groupes au niveau européen.

A 18h45, l’Union Saint-Gilloise rendra visite à une autre Union, celle de Berlin, dans le groupe D de l’Europa League. De retour en Europe après 58 ans d’absence, les Unionistes ont été versés dans le groupe D avec aussi Malmö et Braga. Les hommes de Karel Geraerts, qui disputent l’Europa League après avoir été éliminés au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, sont dans une bonne période, avec trois succès lors des quatre dernières journées de championnat. Révélation de la Bundesliga la saison passée, l’Union Berlin est toujours invaincue en championnat, affichant un bilan de trois victoires pour deux partages, dont celui contre le Bayern Munich (1-1) samedi dernier.

Au même moment, Anderlecht effectuera son retour en phases de groupes d’une Coupe d’Europe après quatre ans d’absence avec la réception de Silkeborg dans le groupe B de la Conference League. Avec 1 point sur 9 lors des trois dernières journées de championnat “‘l’atmosphère n’est pas des plus sereines et positives”, a reconnu l’entraîneur mauve et blanc Felice Mazzu en conférence de presse. Mais la Conference League est “une autre compétition” et les Bruxellois “vont mettre beaucoup d’énergie positive et d’envie.” West Ham et le Steaua Bucarest figurent également dans ce groupe.

Belga – Photo: Belga/Virginie Lefour