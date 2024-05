Football : le Club Bruges et l’Union partagent (2-2), bonne affaire pour Anderlecht

Au classement, alors qu’il reste deux journées à disputer, Anderlecht est premier devant Bruges.

Le Club Bruges et l’Union se sont quittés dos à dos 2-2, lundi soir au stade Jan Breydel en conclusion de la 8e journée des Champions’ playoffs de la Jupiler Pro League de football.

Mené au score à la 48e minute, après un but splendide de Teklab, Bruges a réagi via un doublé de Skov Olsen (57e et 72e) qui était monté au jeu à la reprise. L’Union a finalement obtenu le partage grâce à une reprise de la tête de Machida (84e).

Au classement, alors qu’il reste deux journées à disputer, Anderlecht est premier devant Bruges. Tous deux possèdent 46 points. L’Union reste 3e avec 43 unités et conserve un espoir de gagner le titre.

Dimanche prochain, Cercle Bruges-Union (13h30) et le choc Anderlecht-Club Bruges (18h30) constitueront les deux matchs concernant la lutte pour le titre de la 9e journée.

Des Unionistes libérés après la Coupe

Les Unionistes ont exercé un pressing très haut dès le coup d’envoi. Il priva Bruges de la maîtrise du jeu. Après un essai non cadré d’Amoura (16e), côté saint-gillois, Thiago hérita de deux possibilités (18e et 26e) traduisant la montée en puissance brugeoise. Un corner, le 6e, donné par De Cuyper (42e) puis une tête de Vanaken (43e) et un tir de Onyedika, non cadrés, confirmèrent la mainmise locale, non traduite au marquoir.

Coup de froid à la reprise dans le Jan Breydel. Si Puertas n’a pu exploiter son occasion (46e), Teklab, d’une frappe pleine lucarne, n’a pas manqué la sienne (48e, 0-1). Le doute brugeois, qui n’avait plus été mené dans ces playoffs depuis la première journée, ne dura pas. Un assist en or de Jutgla permettait à Skov Olsen d’égaliser (57e, 1-1).

Le Danois hérita ensuite d’un premier ballon du 2-1. Il termina sa course sur le poteau (67e). Le second fut le bon (72e, 2-1).

Dans la minute suivante (73e), Nilsson tirait sur le poteau et Odoi sauvait Bruges devant la reprise de Teklab.

Le Club, sans Thiago blessé, laissa ensuite l’initiative aux Saint-Gillois. Ils en profitèrent. Sur un corner de Puertas, Machida égalisait de la tête, profitant d’une sortie ratée de Mignolet (84e, 2-2).

Amoura hérita encore d’une occasion trois étoiles, son envoi manqua la cible (87e). Dans les cordes, les Brugeois résistèrent avant de louper la balle match, en contre, Moris gagnant son face-à-face contre Skov Olsen (90e+5).

Belga