Football : Islam Slimani s’engage avec Anderlecht jusqu’à la fin de la saison

Le RSC Anderlecht a recruté Islam Slimani (34 ans).

L’attaquant arrive du Stade Brestois, club de première division française et il a signé un contrat jusqu’au terme de la saison, a fait savoir le Sporting sur son site internet en toute fin de soirée mardi.

Meet our new striker. Islam Slimani joins RSCA until the end of the season. 🟣⚪ https://t.co/3QJ3rrDc3L pic.twitter.com/yvaEZm4sbH

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 31, 2023