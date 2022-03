Finale de Coupe de Belgique : La Gantoise – Anderlecht se jouera le 18 avril

La finale de la Coupe de Belgique de football entre La Gantoise et Anderlecht se jouera le lundi 18 avril à 15h00 au stade Roi Baudouin à Bruxelles, ont annoncé l’Union belge de football et la Pro League vendredi.

Jeudi, Anderlecht qui s’est imposé 3-1 face à Eupen après le 2-2 du match aller. Alors que mercredi, Mercredi, La Gantoise avait décroché son billet pour la finale en s’imposant 0-3 lors du match retour au Club de Bruges après sa défaite 0-1 au match aller.

Lors du tirage au sort effectué vendredi, La Gantoise sera considérée comme l’équipe évoluant “à domicile”.

Anderlecht et La Gantoise s’étaient déjà affrontés en finale de la Coupe de Belgique en 2008, date du dernier succès des Bruxellois dans la compétition (3-2). Les Buffalos n’ont eux plus soulevé la Coupe de Belgique depuis 2010 et leur victoire 3-0 face au Cercle de Bruges.

Y. Mo. avec Belga – Photo : Thierry Roge