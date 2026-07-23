Europa League : Anderlecht lance sa saison par un déplacement difficile en Suède

Quatre jours après la finale de la Coupe du monde, deux clubs belges entament jeudi leur saison 2026/2027 dans les tours préliminaires des Coupes d’Europe. Anderlecht se déplacera chez les Suédois d’Hammarby à 19h30 au 2e tour qualificatif de l’Europa League tandis que Gand affrontera les Ukrainiens de Cherkasy en Conference League à 20h30.

Anderlecht, qui avait échoué à passer les tours qualificatifs la saison dernière, se présente sur la pelouse d’Hammarby avec quelques inconnues, notamment parce que le club a vu partir cet été Nathan De Cat et Thorgan Hazard, respectivement à Hoffenheim et à Lens.

Mais aussi parce que les Mauves feront face à une équipe qui a débuté son championnat début avril (2e après 14 journées). Hammarby a déjà joué trois matchs en juillet et arrivera donc en pleine possession de ses moyens, tandis que le club bruxellois achève à peine sa préparation. Il avait d’ailleurs été surpris la saison dernière par une autre formation suédoise, Häcken, au même stade de la compétition.

Le Sporting accueillera le match retour jeudi prochain au Lotto Park. En cas de victoire dans cette double confrontation, les Mauves seront ensuite opposés aux Ukrainiens du Dynamo Kiev ou aux Grecs du PAOK Salonique début août pour une place en barrages, le dernier tour qualificatif de la C3. En cas de défaite face à Hammarby, Anderlecht sera repêché au troisième tour préliminaire de la Conference League contre les Polonais de Rakow ou les Maltais de La Vallette.

En Conference League, La Gantoise ira à Plock, en Pologne, pour défier les Ukrainiens de Cherkasy, également au deuxième tour préliminaire, une semaine avant le retour à Gand. Une élimination signifierait la fin du parcours européen des Buffalos, tandis qu’une victoire les enverrait au 3e tour face aux Suédois de Göteborg ou aux Estoniens de Tallinn.

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