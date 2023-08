Euro de hockey : les Red Lions qualifiés pour les demi-finales

Les Red Lions sont mathématiquement qualifiés pour les demi-finales de l’Euro de Mönchengladbach après leur facile victoire 5-1 sur l’Espagne lundi soir. La Belgique a même virtuellement assuré la première place du groupe A avant son dernier match face à la modeste Autriche.

La première action digne de ce nom tombe à la 10e minute, à la suite d’une subtile déviation de Van Dessel, mais la passe de Wegnez est finalement déviée sur le poteau. Les Red Lions sont lancés. Une minute plus tard, Boccard récupère une balle et sert idéalement Ghislain, qui n’a plus qu’à dévier dans le but (1-0).

A la 13e minute Kina obtient le premier pc belge. Après deux tentatives repoussées du pied par la défense espagnole, la troisième, en force plein axe, est la bonne pour Hendrickx (2-0). Dans la dernière minute, Charlier est proche du but, mais sa reprise de volée sur un long flick de Denayer échoue juste à côté Ce n’est que partie remise pour les Red Lions. A la 18e, à la conclusion d’une action rapide et précise, Van Aubel inscrit déjà son troisième but du tournoi sur un service de Van Doren.

Après le repos, la Belgique tombe quelque peu dans la facilité, et Basterra réduit avec mérite l’écart à la 42e. A la 48e, un sleep d’Hendrickx est repoussé du pied sur la ligne. L’artificier des Red Lions se fait alors justice lui-même sur le stroke logiquement accordé (4-1). Le but relance la dynamique belge. Deux minutes plus tard, les jeunes pousses sont à la base et à la conclusion du dernier goal de la soirée. Van Aubel, servi par Van Dessel, trouve Onana qui fusille le gardien de volée (5-1). Charlier se procure encore deux belles possibilités, mais sans parvenir à tromper Calzado.

Les Red Lions n’auront plus qu’à terminer le travail face à l’Autriche, déjà battue à deux reprises sans avoir inscrit le moindre but, mercredi à 10h00. Ils pourront ensuite se préparer à une demi-finale lors de laquelle ils devraient être opposés aux Pays-Bas. L’Espagne et l’Angleterre se disputeront de leur côté le second ticket pour le dernier carré.

Belga