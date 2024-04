Le maillot de foot vintage, entre passion et produit de luxe

Les maillots de foot rétro sont devenus en quelques années un phénomène de mode. De plus en plus de points de vente voient le jour, sur le web ou à Bruxelles. Les prix, eux, sont de moins en moins démocratiques mais, les contrefaçons sont légion.

Un magasin permanent rue des Riches Claires, des modèles qui pullulent dans les friperies de l’hyper-centre, vente “one shot” chez les Petits Riens et maintenant un pop-up store. Les maillots de football vintage garnissent de plus en plus les penderies des magasins spécialisés ou de seconde main de notre capitale. Autrefois limité à certains fétichistes, ce marché a explosé depuis quelques années.

1000 maillots en 4 jours

“Nous avons commencé en 2019 par une vente par jour”, se souvient Paul, co-fondateur de Vintage Football Area qui a pris ses quartiers jusqu’à samedi rue Darwin, à quelques pas de la place Brugmann. “Aujourd’hui, nous vendons entre 60 et 90 vareuses par jour. Nous avons un stock de 50.000 maillots, des grands championnats, mais aussi des plus exotiques”.

Ces jeunes entrepreneurs n’ont pas débarqué d’Alsace avec l’ensemble de leur collection dans la boutique éphémère d’Ixelles. Mais ce sont pas moins de 1000 maillots qui sont en vente pendant quatre jours. “Nous vendons principalement par internet, mais nous avons déjà ouvert des pop-up store en France. C’est une première hors de nos frontières”, ajoute Paul. “Beaucoup de nos commandes viennent de Belgique, cela nous paraissait naturel de venir dans votre capitale”. “Cela respire le foot, ici à Bruxelles”, ajoute Clément, qui est notamment chargé de la communication.

Point G

Sur place, des maillots rétro d’Anderlecht ou des Diables Rouges côtoient des équipes étrangères. Quelques-uns, présents dès l’ouverture, repartent avec une vareuse mauve et blanche frappée du G de la Générale de Banque (les plus anciens se souviendront). D’autres prennent le temps de dénicher la perle rare. L’engouement est réel et pose question. “Il y a à la fois la passion et la nostalgie du foot d’antan. Il y a un côté madeleine de Proust ou émotionnel. Il y a aussi une volonté de se différencier : les fans ne veulent pas nécessairement porter le maillot que tout le monde peut trouver en boutique. Les maillots que nous vendons ne se trouvent plus en commerce. Cela permet d’être unique et c’est devenu un accessoire de mode qui dépasse les fans de foot”.