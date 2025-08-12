Passer la navigation
Dedryck Boyata prend sa retraite de joueur et devient l’entraîneur adjoint des Diablotins

Le Bruxellois Dedryck Boyata va devenir l’entraîneur adjoint de Gil Swerts au sein de l’équipe nationale des moins de 21 ans, a annoncé mardi l’Union belge de football (URBSFA). L’ancien Diable Rouge met par conséquent un terme à sa carrière de joueur à l’âge de 34 ans.

Boyata a disputé un peu plus de 250 matchs professionnels dans sa carrière. Arrivé très tôt à l’académie de Manchester City, il a peiné à s’imposer dans le nord de l’Angleterre et, après des prêts à Bolton et Twente, il a rejoint le Celtic en 2015. Il a connu ses meilleures années à Glasgow, participant à 135 rencontres et empochant 4 titres de champion national. Après un passage au Hertha Berlin, il avait signé au Club Bruges à l’été 2022 mais avait été gêné par de nombreuses blessures dès sa première saison en Jupiler Pro League.

Début 2025, il avait rompu “d’un commun accord” son contrat avec le Club. Sa dernière apparition remonte au 4 février 2024, lorsqu’il avait joué 18 minutes dans une défaite 2-1 à l’Antwerp avec les Blauw en Zwart. Le défenseur axial a également disputé 31 matchs internationaux avec les Diables Rouges entre 2010 et 2022, participant notamment à la Coupe du monde 2018 et à l’Euro 2021. Boyata sera un des deux nouveaux adjoints de Gil Swerts chez les Diablotins puisque Nill De Pauw deviendra le T2 de l’équipe espoirs.

L'”expérience internationale et la connaissance approfondie du football belge” de l’ancien ailier, passé par Lokeren, Guingamp, Zulte Waregem et Gaziantep, “seront des atouts précieux pour l’encadrement des U21“, précise le communiqué de l’Union belge. L’ancien gardien Bram Castro complètera l’équipe technique. “Les U21 constituent un maillon crucial dans le parcours de nos meilleurs jeunes joueurs“, expose Gill Swerts. “Avec ce staff, nous réunissons beaucoup d’expérience et de savoir-faire. Notre objectif est d’offrir aux joueurs un surplus à l’échelle internationale afin qu’ils soient bientôt prêts à porter le maillot des Diables Rouges et à ‘performer’ au plus haut niveau. La priorité est d’abord la qualification pour l’Euro 2027 en Albanie et en Serbie.”

Avec Belga – Photo Belga

12 août 2025 - 15h04
Modifié le 12 août 2025 - 15h20
 

