Dante Vanzeir suspendu 5 matches : une lourde perte pour l’Union Saint-Gilloise ?

L’attaquant de l’Union Saint-Gilloise Dante Vanzeir écope d’une suspension de 5 matches et 3 matches avec sursis, en raison d’un violent coup de poing contre Valentine Ozornwafor, joueur du Sporting Charleroi, le week-end dernier.

Retour sur les faits : nous sommes à la 45e minute du duel entre l’Union Saint-Gilloise et le Sporting Charleroi. L’Union a parfaitement entamé son match pour mener 0-2 avant le coup de sifflet de la mi-temps. Lors d’une dernière action offensive avant la pause, Dante Vanzeir est accroché par Valentine Ozornwafor. Et pour se dégager, il lui donne un violent coup de poing au visage, qui sera repéré par l’arbitre après visionnage des images grâce au VAR. La carte rouge est sortie, Vanzeir est logiquement exclu.

Comme c’est le cas après toute exclusion directe, Vanzeir a été renvoyé devant le comité disciplinaire pour connaître sa sanction : pour un tel geste, le joueur de l’Union risquait huit matches de suspension dont deux avec sursis. Et c’est la sanction maximale qui était réclamée par le parquet de l’Union belge.

Le joueur et son avocat Me Spreutels ont pour leur part demandé une sanction moins lourde en raison de l’absence d’antécédent du joueur belge et de son nouveau statut d’attaquant-star, souvent pris pour cible par les défenseurs.

Finalement, le comité disciplinaire a ordonné une suspension de cinq matches effectifs et de trois matches avec sursis jusqu’au 23 février 2023, ainsi qu’une amende de 6 500 euros. Cela signifie que Dante Vanzeir ne pourra pas retrouver sa place sur le terrain d’ici à la dernière journée de la phase classique du championnat de Belgique, soit le 10 avril lors d’un match contre le Beerschot. Le parquet de l’Union belge et l’Union Saint-Gilloise peuvent encore faire appel de cette décision.

Plus tard dans la journée, le club bruxellois a finalement indiqué qu’il ne comptait pas faire appel. “Le club et le joueur ont toujours promu les valeurs de respect ainsi que le fair-play et considèrent qu’à ce titre, une telle faute est particulièrement inadmissible. Ces raisons justifient le respect de la décision prononcée”, a communiqué l’Union Saint-Gilloise.

Quelles solutions pour remplacer Vanzeir ?

Cette suspension aura évidemment un impact sportif pour le club bruxellois. Dante Vanzeir est un élément déterminant de l’équipe avec 13 buts marqués et 10 assists délivrés cette saison en championnat. Récemment sélectionné chez les Diables rouges, il forme une paire indispensable avec l’attaquant allemand Denis Undav, actuel meilleur buteur de l’Union Saint-Gilloise et de la D1A avec 20 roses.

L’Union a toutefois anticipé, non pas cette suspension, mais toute absence potentielle. Elle avait notamment engagé lors du dernier mercato hivernal le médian espagnol Alex Millan, qui peut être un bon remplaçant au poste de n°9. Le Japonais Koaru Mitoma, prochainement de retour de blessure, est également un joueur capable de délivrer des assists et de faire la différence en attaque.

La suspension de Dante Vanzeir ne tombe toutefois pas au pire moment : l’attaquant belge reviendra à la toute fin de la phase classique du championnat, avant les playoffs qui seront décisifs pour le titre. L’Union a donc le temps de voir venir, surtout avec ses neuf points d’avance en tête du championnat de Belgique.

