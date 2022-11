Coupe du Monde : les Diables Rouges s’inclinent face au Maroc

L’équipe de Belgique vient de perdre face aux Lions de l’Atlas du Maroc 0-2, ce dimanche après-midi.

Pour cette deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde de foot au Qatar, les Diables n’ont pu se qualifier pour les huitièmes de finale, mais rien n’est encore joué puisqu’ils doivent encore affronter la Croatie.

Ce dimanche, pendant la première période, les Belges menaient le jeu. Et puis, la tendance a commencé à changer avec un but d’Hakim Ziyecht annulé quelques minutes avant la mi-temps. Et puis les Marocains ont officiellement ouvert le jeu à la 73ème minute. Ces derniers ont confirmé leur victoire en ajoutant un dernier but à la 90e plus 2 minutes grâce à Zakaria Aboukhlal.

Prochain match des Diables Rouges, jeudi 1 décembre à 16h (heure belge) pour affronter la Croatie.

Ca.Pa. /Image : Belga

■ Un reportage de Romain Vandenheuvel, Paolo Coen et Stéphanie Mira