Coupe du monde de football : Lukaku blessé mais dans la sélection belge, Debast et Onana présents

Roberto Martinez a annoncé les 26 joueurs belges qui disputeront la prochaine Coupe du monde de football, disputée du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.

La sélection était attendue de longue date : le sélectionneur fédéral Roberto Martinez a dévoilé ce jeudi midi le groupe qui sera présent au Qatar durant le prochain mois à l’occasion de la Coupe du monde de football.

La principale interrogation concernait la présence ou non de Romelu Lukaku, gravement blessé aux ischio-jambiers et déjà certain de ne pas être prêt pour le premier match des Diables rouges, prévu contre le Canada le 23 novembre prochain.

Concernant les autres Diables présents dans cette sélection, notons les présences des Anderlechtois Zeno Debast et Jan Vertonghen et des anciens joueurs du RSCA Wout Faes, Jérémy Doku, Dries Mertens, Leander Dendoncker et Youri Tielemans. Amadou Onana, formé au RSCA et au White Star, a également été sélectionné.

Quatre joueurs seront réservistes : Jason Denayer, Alexis Saelemaekers, Bryan Heynen et Dodi Lukebakio.

Pour rappel, la Belgique jouera en phase de groupes contre le Canada (23/11 à 20h00), le Maroc (27/11 à 14h00) et la Croatie (01/12 à 16h00).

► La sélection belge pour la Coupe du monde au Qatar :

Gardiens : Koen Casteels, Thibaut Courtois et Simon Mignolet

Défenseurs : Toby Alderweireld, Zeno Debast, Wout Faes, Arthur Theate, Jan Vertonghen

Milieux : Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne, Leander Dendoncker, Amadou Onana, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel, Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Eden Hazard, Dries Mertens

Attaquants : Leandro Trossard, Michy Batshuayi, Loïs Openda, Romelu Lukaku

■ Les explications de Michel Geyer dans Le 12h30

Gr.I. – Photo : Belga/Bruno Fahy