Coupe de Belgique : le RWDM ouvre le bal, le clasico en clôture

La Pro League a dévoilé mercredi le calendrier des 8e de finale de la Coupe de Belgique de football. Affiche incontestable de ces 8e de finale, le clasico entre Anderlecht et le Standard sera la dernière rencontre jouée, le jeudi 7 décembre (20h30) au Lotto Park d’Anderlecht.

Courtrai – RWDM ouvrira le bal des 8e de finale le mardi 5 décembre (20h00) au stade des Eperons d’or. Six rencontres sont prévues le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas: Ostende (CPL) – Genk et Knokke (N1) – Oud-Heverlee Louvain à 20h00, Antwerp – Charleroi, Saint-Trond – La Gantoise à 20h30 et Club Bruges – Zulte Waregem (CPL) à 20h45. Le 7 décembre, Beveren (CPL) – Union Saint-Gilloise débutera à 20h00, une demi-heure avant le clasico. Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales aura lieu le vendredi 8 décembre.

Conséquence de ce calendrier, quatre rencontres des 16e et 17e journées de Jupiler Pro League ont été reprogrammées. Lors de la 16e journée, RWDM – Charleroi est déplacé du 3 décembre au samedi 2 décembre (16h00) et Malines – Saint-Trond est reculé du 2 au 3 décembre (16h00). Dans le cadre de la 17e journée, Courtrai – Westerlo se jouera le vendredi 8 décembre (20h45) au lieu du 9 décembre et Saint-Trond – OHL, prévu le 8 décembre à 20h45, se déroulera le lendemain, le 9 décembre à 18h15. “En changeant les créneaux horaires de ces duels, tous les joueurs bénéficieront d’un repos suffisant entre les matchs dans une période de fin d’année intense”, indique la Pro League.

Belga – Photo : Belga