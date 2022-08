Coupe de Belgique de football : Ganshoren et Jette passent au 3e tour

Le deuxième tour de la Coupe de Belgique de football se déroulaient ce week-end aux quatre coins du pays.

Le mois d’août est synonyme de retour sur les terrains pour les clubs bruxellois de football. Les tours préliminaires de la Coupe de Belgique se succèdent, avec l’espoir pour les amateurs de rejoindre les formations de l’élite, dès la fin août, lors du cinquième tour de la compétition.

Ces 6 et 7 août, le deuxième tour de la Coupe a eu lieu avec plusieurs clubs bruxellois en action. Un derby était même au programme entre le FC Ganshoren, actif en D2 amateurs, et le Léopold Uccle, promu en D3 amateurs. Et ce sont les locaux qui ont dominé la partie en s’imposant 2-1 grâce à des buts de Serme et Nendaka. Likau a permis aux Ucclois de revenir au score, sur penalty, avant le coup de sifflet final, mais ce ne fut pas suffisant pour obtenir une place au troisième tour. Le week-end prochain, Ganshoren se rendra à Waremme, également pensionnaire de D2 amateurs.

Le RSD Jette, actif en D2 amateurs, a pour sa part dû se démener face au club de première provinciale du Svelta Melsele. Menés au score suite à un but contre son camp de Camara, les Jettois sont finalement remontés grâce à des buts de Sikumoya, sur penalty, et d’El Hajouji. Vainqueur 2-1, Jette se qualifie pour le troisième tour et retrouvera le week-end prochain le RRC Trois-Ponts, qui joue en 2e provinciale liégeoise.

Le Stade Everois, pensionnaire de première provinciale, a de son côté subit la loi du Belisia Bilzen, club limbourgeois de D2 amateurs. Les Everois ont perdu 1-4 sur leur pelouse et quittent donc la Coupe de Belgique au deuxième tour. De même pour le Crossing Schaerbeek : l’équipe de D3 amateurs a été vaincue 1-0 par les locaux de l’Union Namur, pensionnaires de D2 amateurs.

Gr.I. – Photo : illustration Belga