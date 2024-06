Belgique-Roumanie : les Diables n’ont plus droit à l’erreur

Les Diables Rouges joueront probablement déjà le match le plus important de leur Euro 2024 face à la Roumanie samedi à Cologne (21h00). Cinq jours après la défaite face à la Slovaquie, la Belgique devra impérativement s’imposer face aux Roumains en vue d’une qualification pour les huitièmes de finale et de la première place du groupe.

Pour ce deuxième match du groupe E, Domenico Tedesco pourra compter sur deux retours importants avec Jan Vertonghen et Arthur Theate. Vertonghen devrait retrouver sa place aux côtés de Wout Faes au coeur de la défense et Theate à l’arrière gauche, poste où Yannick Carrasco avait dépanné contre la Slovaquie. Seul bémol, l’absence d’Axel Witsel qui est de nouveau gêné par sa blessure à l’aine et n’a pas effectué le déplacement. Actuellement derniers de leur groupe après la victoire de l’Ukraine contre la Slovaquie vendredi (1-2), les Diables n’auront pas le droit à l’erreur face à des Roumains qui ont impressionné face à l’Ukraine lors de la première journée (3-0). En cas de victoire, la Belgique conserverait son sort entre ses mains pour une qualification pour les huitièmes de finale et la première place du groupe. Tout autre résultat réduirait grandement les chances de qualification avant le dernier match contre l’Ukraine. Sur la pelouse de Cologne, Domenico Tedesco et ses joueurs tenteront de se rappeler au bon souvenir de leur victoire 2-3 contre l’Allemagne en match amical en mars 2023. Les Diables Rouges pourront en tout cas compter sur le soutien de nombreux supporters qui feront le voyage jusqu’à Cologne, à quelques kilomètres de la frontière. Un supporter de choix sera présent en la personne du roi Philippe qui viendra assister à la rencontre.

Belga