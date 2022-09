BD Comic Strip Festival : Blake et Mortimer dans une version du Monopoly

La série de bande dessinée Blake et Mortimer aura sa propre édition du Monopoly en 2023, a-t-on appris samedi lors du BD Comic Strip Festival qui se tient ce week-end à Bruxelles.

La série a été créée par Edgar P. Jacobs, dessinateur belge ayant notamment travaillé en étroite collaboration avec Hergé dans les années 1940 et 1950. Les différents albums racontent les aventures du capitaine Francis Blake, un ancien pilote de la Royal Air Force devenu directeur du MI5, le service britannique de contre-espionnage, et de son ami le professeur Philip Mortimer, un spécialiste en physique nucléaire. Chaque année, quelque 500.000 albums de Blake et Mortimer sont vendus. Le Monopoly Blake et Mortimer comportera les couvertures les plus emblématiques de la série. Il faudra attendre l’année prochaine pour découvrir à quoi ressemblera le plateau de jeu. En attendant, les fans peuvent voter pour leur album favori. Celui qui aura reçu le plus de voix se retrouvera sur la place la plus chère du plateau. Les votes se déroulent pendant deux semaines sur le site internet www.blakeetmortimer.fr.

les lauréats du Prix Atomium sont connus. Parmi les gagnants, quelques Bruxellois, parmi lesquels Alice VDM, la dessinatrice Emilie Plateau et la Molenbeekoise Judith Vanistendael. Tandis que le prix Atomium de Bruxelles revient à la bande dessinée retraçant l’histoire du Faux Soir.

Avec Belga