Basket : Surclassé par Anvers, le Brussels encaisse une 10e défaite consécutive

Rien ne va plus pour le Brussels. Alors qu’il espérait pouvoir compter sur les deux semaines de pause pour recharger des batteries usées, le Phoenix n’a rien pu faire contre Anvers et concède une nouvelle (lourde) défaite (112-69).

Dominés dominés d’entrée de jeu et déjà largués à la mi-temps (63-32!), les Bruxellois concèdent un 10e revers consécutif en championnat et confirment leur mauvaise passe et le manque de cohésion qui semble rejaillir de ce groupe. Résultat, tous les regards sont rivés sur la saison prochaine et, en coulisses, on commence déjà à préparer l’après-saison.

► Un reportage d’Antoine Hick, Camille Dequeker et Toine Guevart