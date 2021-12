3e manche de l’handicross cup : victoire de Nicolas Dewalque

Du vent, de la pluie, et de la boue. Le cocktail était parfait pour ravir les 300 amoureux de cross country, réunis au stade Fallon. Les terres du Royal White Star athletic club ont accueilli environ 300 participants pour leur cross annuel. Parmi l’ensemble des courses proposées, l’une d’entre elles était réservée aux athlètes porteurs d’un handicap. Cette course fait partie de la Handi cross cup, un challenge crée il y a 3 ans.

Le but de la Handicrosscup est de favoriser l’inclusion des athlètes handisport et les intégrer dans des compétitions plus classiques. “On veut les associer au développement de l’athlétisme belge et bruxellois”, précise François Maingain, le président du Royal White Star Athletic club. Sur la ligne de départ, des athlètes présents pour maintenir leur condition pendant la période hivernale, d’autres sont là pour s’amuser, se faire plaisir. “Mais, on essaye de professionnaliser l’encadrement pour atteindre un niveau professionnel de la course à pied”, ajoute François Maingain.

Sur le cross court, la victoire est revenue à Hélène Cassart, athlète du club organisateur. Chez les hommes, toujours sur le cross court, c’est Maxime Delvoie, athlète du CS Dyle qui prend la première place.

■ Un reportage de L.Vandormael, L. Bourlard et H. Moriamé