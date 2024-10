3e défaite en championnat pour l’Union qui trébuche au Cercle

L’Union piétine avec 15 points au 10e rang après cette 3e défaite.

Le duel des battus européens jeudi, entre l’Union et le Cercle Bruges, qui bouclait dimanche soir le programme de la 12e journée de la Jupiler Pro League a tourné à l’avantage des Brugeois. Felipe Augusto (52e), Kakou (55e) et Denkey (90e+8) ont répondu au but d’ouverture de Fuseini (8e). Malgré des nombreuses occasions en seconde période, les Saint-Gillois ne sont pas parvenus à revenir au score.

Ce troisième succès en championnat du Cercle, le premier en déplacement, lui permet de réduire son retard à deux points sur le trio Charleroi, Courtrai et Saint-Trond. Les Brugeois restent 15e et possèdent 12 points.

L’Union se rassura dès la 8e minute quand Fuseini conclut de près (1-0). Sykes de la tête (26e) et surtout Fuseini (37e), seul devant Delanghe, le portier brugeois, ont manqué deux occasions en or. Les Unionistes n’avaient cadré qu’un seul de leur neuf tirs avant la pause. Le Cercle n’avait pas été davantage convaincant. Il ne réussit qu’à forcer des coups de coin mais n’a pas menacé Moris. Il en alla tout autrement dès la reprise. À la 52e, Nazinho, monté au jeu, lancé sur l’aile gauche par Ravych servit sur un plateau Felipe Augusto (1-1). Trois minutes plus tard, un coup de coin était mal dégagé par l’Union et Kakou expédiait le ballon dans le plafond (1-2). Les Saint-Gillois, qui n’avaient plus le choix, sont passés en mode offensif. Ivanovic (62e), Sykes (64e) et Khalaini (66e) alertèrent Delanghe. Promise David, substitut de Fuseini, se montra encore très dangereux (72e). Le siège du Cercle dans le dernier quart d’heure ne fut jamais levé et le portier brugeois sauva devant Sykes (85e). Ouattara a ensuite manqué le ballon du 1-3 (87e) à l’inverse de Denkey (90e+8).

Belga