Un trail sous la chaleur pour découvrir le patrimoine bruxellois

Cette nouvelle édition de l’Urban Trail prévoyait deux parcours : une courte distance d’environ 7 km et une longue distance d’environ 12 km, en passant par 12 monuments de la ville, comme l’hôtel de ville de Bruxelles, le Continental ou le cinéma Palace, par exemple.

Une course non chronométrée, dont l’objectif est de courir ou de marcher à son propre rythme pour découvrir le patrimoine bruxellois. Une aubaine par ce temps caniculaire. Une chaleur qui n’a pas empêché l’événement de se tenir normalement. « Nous avons mis un maximum de choses en place pour que les gens soient hydratés et rafraîchis », explique un organisateur de la course. Au final, aucune intervention n’a dû être effectuée lors de la course.

Il n’est pas encore certain que l’événement revienne à Bruxelles l’année prochaine.

■ Reportage de Simon Breem, Charles Carpreau et Stéphanie Mira