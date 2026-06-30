La Flandre espère une vignette routière en Belgique d’ici l’été 2027

Vu l’absence persistante d’accord de coopération entre les Régions, il est peu probable qu’une vignette routière entre en vigueur au début de 2027 comme le souhaitait le gouvernement flamand, a expliqué mardi le ministre du Budget et des Finances, Ben Weyts, au parlement régional. La concertation est toujours en cours et la Flandre a déposé une nouvelle proposition sur la table.

Des discussions sont ouvertes depuis plusieurs mois sur l’introduction d’une vignette routière. Les Régions voudraient utiliser ce moyen pour faire payer les utilisateurs étrangers des routes belges. Elles tentent de se mettre d’accord sur les tarifs et les modalités du nouveau système, en sachant qu’un accord sera nécessaire au niveau de l’Union européenne.

Au plus tard à l’été

Des exemples d’autres pays ont montré qu’un système s’appliquant uniquement aux conducteurs étrangers était contraire aux règles de l’UE et qu’une simple compensation financière pour les automobilistes nationaux ne tenait pas plus la route. La neutralité budgétaire doit être envisagée à un niveau global, par exemple dans une réforme de la fiscalité de la circulation.

Le gouvernement flamand a déjà inscrit une recette de 130 millions d’euros dans son budget. L’absence d’accord au 1er janvier aurait-elle dès lors un impact financier pour la Flandre? Ben Weyts s’est montré prudent: s’il s’agit d’une vignette annuelle, celle-ci peut être payée plus tard dans l’année. Mais il est aussi question d’une vignette d’une durée plus limitée, notamment pour les touristes qui empruntent les routes du pays pour se rendre à leur destination estivale. Dans ce cas, le ministre N-VA juge important que le système soit opérationnel d’ici l’été.

L’instauration d’une vignette routière est l’Arlésienne de la coopération entre les Régions du pays. Il y a près de vingt ans déjà, le projet du ministre wallon Michel Daerden s’était fracassé sur les réticences flamandes, après une discussion entre Yves Leterme, alors ministre-président flamand, et le Premier ministre néerlandais, Jan Peter Balkenende.

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