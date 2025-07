Grève spontanée dans quatre dépôts De Lijn après une agression à Anderlecht

Un bus de la société flamande de transport en commun De Lijn a été la cible d’une attaque mardi après-midi dans la commune bruxelloise d’Anderlecht.

Le véhicule a été endommagé et le chauffeur légèrement blessé, a confirmé De Lijn après que Het Laatste Nieuws a publié l’information. Une grève spontanée s’est déclenchée dans quatre dépôts de la société à la suite de cet incident.

“L’un de nos bus de la ligne R36 s’est arrêté à un feu rouge de la chaussée de Ninove vers 13h30. Une voiture se trouvait devant le bus et, lorsque le feu est passé au vert, cette voiture n’a pas avancé, ce qui a incité notre chauffeur à klaxonner”, a expliqué Astrid Hulhoven, porte-parole de De Lijn. “Les deux occupants du véhicule en sont alors sortis et ont commencé à cogner contre les vitres du bus.”

Le pare-brise du véhicule et la fenêtre de la porte latérale ont été brisés et le chauffeur a été légèrement blessé par des éclats de verre, a précisé la porte-parole. Cet incident s’est déroulé le jour où De Lijn, les syndicats, la fédération des exploitants d’autocars et d’autobus, l’organisation de voyageurs TreinTramBus et l’Association des villes et communes flamandes (VVSG) avaient justement décidé d’organiser une minute de silence pour dénoncer l’augmentation des agressions dans les transports publics.

“À la suite de l’incident, une grève spontanée s’est déclenchée dans quatre dépôts du Vlaamse Rand : Meerbeke, Leerbeek, Dilbeek et Anderlecht”, a ajouté Astrid Hulhoven. “La circulation des bus est donc perturbée dans cette région.”

Belga