Faute de financement, le foyer Bodeghem de l’Armée du Salut menacé de fermeture

Le foyer de l’Armée du Salut, situé rue Bodeghem à Bruxelles, risque de fermer ses portes à la fin du mois de juin, faute de financement. Cela concerne actuellement 34 résidents et huit salariés, indique vendredi dans un communiqué l’Armée du Salut. Un appel à la solidarité est lancé.

“Depuis 24 mois, l’établissement fonctionne sans subsides publics. L’ASBL des Œuvres sociales de l’Armée du Salut a jusqu’ici assumé le financement sur fonds propres, avec l’appui de dons et de legs reçus au cours des derniers mois. Des travaux importants ont été réalisés pour mettre l’établissement aux normes exigées“, peut-on lire dans le communiqué.

■ Reportage de Valentine Rolus, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli

Mais sans garantie de financement public pour 2026, de l’ordre de 650.000 euros, le Conseil d’administration de l’association a dû prendre acte du risque financier majeur que représente la poursuite de l’activité sans visibilité budgétaire suffisante. L’organisation se voit ainsi contrainte d’envisager l’arrêt de l’activité, précise-t-elle. Face à cette urgence, l’Armée du Salut lance un appel à la solidarité, afin de prolonger, de façon transitoire, le soutien sur fonds propres jusqu’à la fin de l’année 2026. Un montant de 300 000 € est nécessaire pour assurer encore six mois de fonctionnement avec des moyens réduits au strict minimum.

“La disparition de ce service, actif depuis plus de cinquante ans, représenterait non seulement une perte humaine et sociale majeure à Bruxelles, mais également une perte de savoir-faire en termes d’accompagnement social. Elle affecterait 34 résidents, mais aussi des dizaines d’anciens résidents encore accompagnés au quotidien, ainsi qu’un réseau de partenaires pour lesquels le foyer constitue un repère essentiel“, précise encore l’Armée du Salut.