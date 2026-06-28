Des organisations manifestent contre la fête états-unienne au Cinquantenaire

Plusieurs organisations, dont Extinction Rebellion Belgium, Indivisible Belgium et Rise for Climate, manifestent dimanche après-midi au rond-point Schuman, devant l’entrée du parc du Cinquantenaire. Elles dénoncent la privatisation du parc à l’occasion des célébrations du 250e anniversaire des États-Unis ainsi que la politique climatique de l’administration Trump.

■ Duplex de Simon Breem

Les organisateurs estiment que la mise à disposition du Cinquantenaire constitue un précédent historique. Extinction Rebellion affirme qu’« aucun État étranger n’a célébré sa fête nationale en s’appropriant le lieu bruxellois le plus symbolique politiquement et historiquement ».

Le mouvement reproche à la Ville de Bruxelles d’avoir accordé un « traitement de faveur exceptionnel » à un gouvernement qu’il accuse de saper les politiques climatiques, le multilatéralisme et le droit international. Il regrette que Bruxelles Environnement n’ait pas empêché la tenue de l’événement dans le parc.

Rise for Climate profite aussi du rassemblement pour dénoncer l’inaction climatique en Belgique, en Europe et dans le monde alors que la vague de chaleur se poursuit. L’organisation critique l’absence, selon elle, de mesures nationales d’ampleur face aux canicules, le maintien des subventions aux énergies fossiles et l’évolution des politiques européennes en matière de climat.

Selon les organisateurs, la manifestation a été déclarée auprès des autorités compétentes et se veut pacifique et non violente. Cette précision peut paraître particulière, mais Extinction Rebellion Belgium est coutumière du fait d’organiser des événements non autorisés.

Des prises de parole d’organisations de la société civile ainsi que des prestations musicales figurent au programme.